Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programıyla Ahlat’a gelen şehit ve gazi çocukları öğrenciler bölgeyi tanıma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" programı Bitlis’in Ahlat ilçesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam ediyor. 2024 yılında başlatılan program 2025 yılında da uygulama devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı organizasyonunda yürütülen 1-15 Şubat etkinlik döneminde 20 ilden 140 şehit ve gazi çocuğu programa dahil edildi. 2 hafta boyunca Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlanan şehit ve gazi çocukları Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere kümbetler, tarihi mekanlar, Ahlat Müzesini ve bölgenin önemli tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu. Ayrıca program kapsamında tarihi ve kültürel geziler geziler dışında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerde düzenleniyor.

Maziden Atiye Ahlat Programı koordinatörü Muharrem İldokuz, "Bir sene önce başlattığımız Cumhurbaşkanlığı himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde Maziden Atiye Ahlat Programı’nın bu haftaki konuklarımız 20 il 140 öğrencimizin olduğu şehit ve gazi evlatlarımız. Amacımız burada başta Ahlat olmak üzere Ahlat’ın çevre illerindeki miraslarımızı, tarihi eserlerimizi, çocuklarımıza tanıtmak, çocuklarımızı geçmişleriyle bütünleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı Cumhurbaşkanlığının Ahlat Külliyesi’nde işinde uzman, profesyonel hocalarımız eşliğinde bir program yürütüyoruz. Sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek istiyoruz çocuklarımızı. Çocuklarımız bu arada farklı illerden arkadaşlar tanıyorlar, onlarla dostluk kuruyorlar. Bu bizim için çok önemli. Amacımız sadece burada herhangi bir konu üzerinden değil de onları kaynaştırmak da istiyoruz ve sanırım başarıyoruz bunu. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta devamı olacak mı diye de talep geliyor. Umarım devam eder. Çünkü çocuklarımızı çok sevdik. Onlar da bizi çok sevdiler. Program inanılmaz başarılı. Çocuklarımız bu konuda çok şanslılar. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanlığı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım aynı çocuklarımızı ikinci kez de alabiliriz" dedi.

Programa katılan öğrencilerden Seyit Barışer, "Maziden Atiye Ahlat Programı kapsamında bir haftadır Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde konaklıyorum. Buraya Malazgirt’ten katıldım. Bölge illeri ve şehirleri gezdim. Kültürümü ve tarihimi daha kapsamlı bir şekilde öğrenmek için bize etkinlikler yapıldı burada. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve öğretmenlerime ve burada görev yapan herkese sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum"

Programa Sivas’tan katılan öğrencilerden Veysi Koç ise, "Sivas’tan katılıyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim. Daha önce görmediğim güzel yerleri gördüm burada ve sosyal anlamda çok iyi şeyler öğrendim. Yeni arkadaşlıklar edindim. Gelecek hakkında da bana çok faydası oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.