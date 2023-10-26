Mardin’in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Ulutaş Mahallesi’nde dün gece 23.30 sıralarında H.A.K. idaresindeki 06.BM.7177 plakalı araç, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücüyle birlikte araçta bulunan M.S. ve V.A.İ yaralandı.
Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.A.K.’nin hayati tehlikesi devam ederken diğerlerinin durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.