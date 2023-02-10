Mardin’in Mazıdağı ilçesinde köylüler tarafından depremzedeler için odun yardımı toplanmaya başlandı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde köylüler tarafından depremzedeler için odun yardımı toplanmaya başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şenyuva Mahallesi’nde köylüler, odun yardımı için seferberlik başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü deprem bölgelerinde enkaz başında umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler ve arama kurtarma ekiplerine yardımda bulunmak isteyen köylüler, kışlık odunlarını bağışladı. Kısa sürede tonlarca odun toplayan köylüler, topladıkları odunları deprem felaketinin yaşandığı bölgelere göndermek üzere devlet yetkililerine teslim etti. İlçe merkezinde bir alanda toplanan odunluklar daha sonra tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilecek.

Depremin yıkıcı etkisine mukabil köylerine geldiklerini belirten Seyfettin Öztemel isimli vatandaş, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için odun topladıklarını söyledi. Öztemel, “Biz depremde etkilendiğimiz için şu anda köydeyiz. Şu an depremzedeler için köylüler olarak seferberlik etmiş durumdayız. Depremzedelerin ısınma ihtiyacı için odunlar topladık. Köylüler ne var ne yok her şeylerini bağışladılar. Milletimiz çok şükür bu konuda duyarlı.” dedi.