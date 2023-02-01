Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, tarafından Gaziantep’in kültürü, sosyal hayatı ve geleneklerini konu alan "Maziantep-Dünden Bugüne Gaziantep Kültürü" adlı eser yayımlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, tarafından Gaziantep’in kültürü, sosyal hayatı ve geleneklerini konu alan "Maziantep-Dünden Bugüne Gaziantep Kültürü" adlı eser yayımlandı.

İbrahim Alisinanoğlu tarafından kaleme alınan ve 311 sayfadan oluşan kitapta, Antep Savunmasının hiç bilinmeyen yönlerinden Fransız işgal kuvvetlerinin kaçırdığı Türk çocuklarına, külek yapan ustalardan söğüt dalından yapılan düdüklere, bilinmeyen çocuk oyunlarından Barak kültürüne kadar Gaziantep’i, Gaziantep yapan yüzlerce detay bulunuyor. Kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi “magazagaziantep.com” ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Kitabın yayın koordinatörlüğü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, editörlüğünü ise Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Gazikültür Sanat Yönetmeni Muhammet Erdevir tarafından yapıldı.

"Kitap Gaziantep hafızasını kayıt altına almaktır"

Kitap hakkında açıklama yapan Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in geçmişten gelen köklü kültür birikimi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gaziantep, Gazikültür bünyesinde hazırlanan eserlerle kültürel mirasını edebiyat ve sanat çevrelerine ulaştırıyor. Şu ana kadar Gazikültür tarafından yayımlanan 55 kitap, üç dergi, onlarca bülten ve broşürle şehrimize ve ülkemizin kültürüne hizmet ediliyor. Gaziantep bugün de kütüphaneleri, müzeleri, kültür sanat etkinlikleri ve yetiştirdiği yazarlarla yeniden bir kültür-sanat şehri olma, bu yönden kendini sürekli olarak ihya ve ikmal etme yolunda ilerlemektedir. ‘Medeniyet Şehri Gaziantep’ vurgusu işte bu köklü tarihten, bugünün canlı ve renkli kültürel hayatından kuvvet almaktadır.”

Kent kültürü tarihi çalışmalarının kentin kültürel mirasını kayıt altına alması dolayısıyla büyük bir önem taşıdığını ifade eden Yakar, “Gaziantep’in yaşayan insan hazinelerinden kıymetli araştırmacı İbrahim Alisinanoğlu’nun ’Maziantep - Dünden Bugüne Gaziantep Kültürü’ adlı bu kitabı da literatüre büyük katkı sunacak cinsten son derece önemli veriler içermektedir. İbrahim Alisinanoğlu’nun uzun yıllara dayanan sabırlı ve gayretli araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu kitabı 311 sayfadan ve altı bölümden oluşmaktadır. Bu önemli çalışma ile Gaziantep kültürünün, yaşam tarzının, şehrimizde meydana gelen önemli olayların bilinmeyen yönleri kayıt altına alınmıştır” diye konuştu.