Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde hayata geçirilen ‘Bir Gönül Kapısı Projesi’ kent genelinde yürütülüyor.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde hayata geçirilen ‘Bir Gönül Kapısı Projesi’ kent genelinde yürütülüyor.

Mazgirt Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, ilçe genelinde yaşayan yaşlı, kendi bakımını sağlıklı yürütemeyen, dezavantajlı vatandaşlar, ilçede oluşturulan ekipler tarafından ziyaret ediliyor. Proje çerçevesinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden vefa ekipleri, temizlik, çamaşır, yemek ve kişisel bakım hizmetlerini yerine getiriyor.

Vatandaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.