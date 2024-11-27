Kırşehir’de kırılan mazgal sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice Mahallesi Terme Caddesi üzerinde kırılan mazgal, otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bir otomobil sürücüsünün fark etmediği mazgala tekerlerinin girmesi sonrası kurtarıldı. Kırşehir Belediyesi duruma çözüm bulamayınca, vatandaş da kendi çözümünü de kendisi üretti. Vatandaşlar mazgala tekerleği saplanan otomobil kurtardı.

Kentin en işlek caddelerinden olan Terme Caddesi’ndeki bu durum vatandaşları isyan ettirirken, mazgalın kırık olduğunu fark edemeyen sürücüler ise tehlike atlatıyor.