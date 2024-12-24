Fransa’nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı vuran Chido Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Fransa’nın Hint Okyanusu’ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı 15 Aralık’ta vuran Chido Kasırgasında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39’a yükseldiğini bildirdi. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi.

Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıklarken, Malavi 13 kişinin öldüğünü bildirdi.

Mayotte’de Macron’a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Chido Kasırgası’nın vurduğu Mayotte’ye geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge halkı tarafından yuhalanmıştı. Macron, istifa çağrısında bulunan halka, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" diyerek yanıt vermişti.