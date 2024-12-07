ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de soğuk hava şartlarına rağmen hasat yapan çiftçiler yaklaşık 300 kilo zeytin hasat ettiler.

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Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi’nde zeytin hasadı yapıldı. Yapılan hasatta 3,5 dönüm tarladaki 100 kök ağaçtan yaklaşık 250-300 kilo arasında zeytin elde edildiği öğrenildi. Fidanların yaklaşık 3 yıllık olduğunu dile getiren çiftçi Alp Ceylan, daha yeni verim aldıklarını belirtti. Çevre köylerdeki çiftçilerin 80 ila 90 kökten yaklaşık 1 ton ürün aldıklarını belirten Ceylan, ilerleyen senelerde kendi tarlasındaki köklerden daha çok ürün almayı umut ettiklerini belirtti.

Kaynak: iha