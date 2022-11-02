Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ufuk Maya, odadaki ve sektördeki tecrübelerini kullanarak ticaretin önünü açmak, Mersin adına ötelenen projeleri gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Şehrime borcumu ödemek istiyorum. Ben ve ekibim bu süreci daha iyi yöneteceğimizi düşündüğümüz için aday olduk. Bize fırsat verildiğinde Mersin’deki hızlı değişimi iş insanları ve halkımız görecektir" dedi.

Adaylığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Maya, iş dünyasının başkanlık misyonunu en iyi şekilde icra edecek, gençlere gerçekten önem veren, girişimciliğin önünü açacak, kadınlara sözde değil özde önem veren, teknolojiye ayak uyduran, sürekli kendini yenileyen, çağdaş, çalışkan, oda bütçesini çarçur etmeyecek, doğru projeler ile etkili ve verimli kullanacak, kendini değil, kentini düşünen, siyasi kimliği olmayan, ayrıştırıcı olmayan, popülist değil icraatçı, projeci, gerçekten iş hayatının içerisinde aktif rol alan bir başkan istediğini söyledi.

"Karakter sahibi, etik ve ahlak kurallarına uygun davranan, koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren, tüm davranışları ile iş dünyasına örnek olabilecek, sosyal projelere daha çok önem veren, üyelerinin haklarını ve haklı rekabet edebilecekleri ortamları koruyan ve kollayan bir başkan istiyorlar" diyen Maya, "2004 yılından beri Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda aktif görev alıyorum. Bu zaman zarfında iki dönem meclis üyeliği, iki dönem yönetim kurulu üyeliği, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı gibi görevleri üstlendim. Odadaki ve sektördeki tecrübelerimi kullanarak ticaretin önünü açmak, Mersin adına ötelenen tüm projeleri gerçekleştirmek istiyorum. Şehrime borcumu ödemek istiyorum. Mersin adına hayati öneme sahip projeleri hayata geçirmek için faydalı olacağımı düşünüyorum. Bu projeler devletin kalkınma planında yer alsa da bunların çalışma grupları oluşturularak takip edilmesi gerekmektedir. Bürokrasi ve diploması görüşmelerinin etkili ve sürekli hale getirilmesi gerekmektedir. Oda başkanlığında ve yönetimde siyasi kimlikler devreye girerse, bu hayati projeler gerçekleştirilemez. İş insanının temsil edildiği bir ortamda siyasi düşünceler ve kimlikler değil ticari kimlik ve projelerimiz ile Mersin’e hizmet için gerekli iletişimi yapmak zorundayız. Bu konuda çok büyük bürokratik ve diplomatik hataların yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla ben ve ekibim bu süreci daha iyi yöneteceğimizi düşündüğümüz için aday olduk. Bize fırsat verildiğinde Mersin’deki hızlı değişimi iş insanları ve halkımız görecektir" diye konuştu.

Politik kimlik ile değil işleri ve projeleriyle konuşulan bir başkan olmak istediğini vurgulayan Maya, "Siyasi hiçbir beklentim yoktur tamamen şehrime ve ticarete odaklanmak istiyorum. Mersin’e 4 yıl boyunca dolu dolu hizmet etmek istiyorum. Daha sonra gençlerin önünü açıp onlara bu görevi devretmek istiyorum. MTSO yönetimi belirlenirken, Mersin’i geleceğe taşıyacak yatırımların hayata geçirilmesi için kent dinamiklerini, güçlerini bir araya getirip lokomotif olma görevini üstlenecek, öncülük edecek isim ve kadrolara önem vereceğim. Ekonomiyi canlandırmak için girişimci sayımızın arttırılması gerekmektedir. Yeni girişimciler üzerine yoğunlaşacağız. Bölgemizin ihracatı ve katma değerli ürün üretimi üzerin yoğunlaşacağız. Teknoparklarımızdaki girişimci gençlerimizin teknolojik üretimlerini ticarete dönüştürebilmeleri için mentorluk hizmeti vereceğiz. Etkili ses getiren fuarlar düzenleyerek şehrimizin ön plana çıkmasını sağlayacağız. Biz bunu geçmişte başarmıştık. Geçmiş dönemde ekonomiye yön veren ticaret odaları arasında Mersin 3. sırada idi. Biz Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını hak ettiği yerlere tekrar getirmek istiyoruz. Bürokrasiyi, diplomasiyi ve iletişimi çok iyi kullanmayı planlıyorum. Ekip olarak Mersin’i layık olduğu yerlere taşıyacak iradeye sahip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yapacağı projelerle ilgili de bazı örnekler veren Maya, şöyle devam etti; "Mersin’e değer katacak, sürdürülebilir projelerin imar ve inşası için çalışacağız. 41 meslek komitemizde mesleki kurslar açarak, gerek lise mezunu, gerek üniversite mezunu iş bulamamış gençlerimizi iş dünyasına kazandıracağız. Böylelikle birçok sektörde yaşanan nitelikli personel açığına çözüm bulmuş olacağız. Ticari girişimlerinde fark oluşturacak işletmeleri destekleyecek ve önünü açacağız. Uzman kadrolardan oluşan iş hukuku, sigorta hukuku ve iş güvenliği alanlarında danışmanlık birimi kuracağız. Uzman kadrolardan oluşan finansal danışmanlık birimi kuracağız. Şikayet, talep ve önerilerin hızlıca çözüme kavuşturulacağı gelişmiş bir web portalı ve destek hattı oluşturacağız. Çağın gerekliliği olan teknolojinin imkanlarını kullanacağımız teknoloji kampüslerini teşvik edecek ve destekleyeceğiz. E-ticaretin ve teknolojik yeniliklerin yarıştığı, küresel rekabet ortamında, üyelerimizin var olabilmeleri için dijital pazarlama ve teknoloji danışmanlık birimi kuracağız. Odamızın sahip olduğu atıl halde duran gayrimenkulümüzün üzerine, üyelerimizin ve iş insanlarımızın kullanacağı sosyal tesis ile birlikte Ticaret Üniversitesi kuracağız. Şehrimizin avantajlı ekonomik kaynaklarını daha verimli hale getirmek üzere siyasiler ve bürokratlarla sürekli görüşmeler yapacağız."

MTSO üyelerine de seslenen Maya, "İş insanlarının aday seçimi yaparken liyakate önem vermelerini, mesleklerini geliştirebilecek, mevzuat bilen, tecrübeli, iş hukukunu bilen, hizmet edebilmek için rahatını bozabilen, kendisine değil şehrine hizmet edecek insanları tercih etmelerini arzuluyorum. MTSO’nun bu şehre nasıl katkı yapabileceğini tüm hemşerilerimizin görmesini sağlayıp onlara hizmet etmek için bizleri onurlandırmalarını bekliyorum. Rekabet her zaman daha iyiyi, daha çok kaliteyi, daha çok verimi getirir şehrimiz ve MTSO için en iyisinin olmasını diliyorum ve rakiplerime de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.