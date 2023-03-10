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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk haftasında Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina’ya 1-0 yenildi. Müsabakanın 90+4. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Max Gradel, kırmızı kart gördü. İleride presle topu kapmak isteyen Gradel, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Enea Jorgji tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Gradel oyun dışı kaldı.

DG Sivasspor’un golcü futbolcusu Max Gradel, Fiorentina maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Gradel, gelecek hafta Fiorentina ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

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