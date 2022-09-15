34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı. Gradel, 3 golün 2’sini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü deneyimli futbolcu Max Gradel’den geldi. Maçın 28. dakikasında Gradel, penaltıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

DG Sivasspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükselti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.