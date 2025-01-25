Geçtiğimiz günlerde Didim’de meydana gelen kuvvetli yağış, dolu ve rüzgardan etkilenen, Mavişehir Mahallesi’nde bulunan Mavişehir Halk Pazarı’nda temizlik çalışması yapıldı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Mavişehir Pazaryerinde detaylı temizlik ve yıkama gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuvvetli yağış, dolu ve rüzgârdan etkilenen, Mavişehir Halk Pazarı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdik. Pazar yerinde hasar gören alanların tespitini yaptık, onarım çalışmalarına kısa süre içinde başlayacağız. Halkımızın ve esnafımızın güvenli, sağlıklı, rahat bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.