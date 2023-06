‘Mavi Vatan’ın koruyucu kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 41. kuruluş yıldönümü, Samsun’da düzenlenen törenle kutlandı.

Samsun’da Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 41. yıl dönümü kutlamaları sabah saatlerinde ilk olarak Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, "Bu mutlu günümüzü paylaştığınız ve bizleri onurlandırdığınız için şahsım ve personelim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. ‘Mavi Vatan’ denizlerimizin koruyucu kalkanı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için bugün; fedakarlık ve mücadelelerle dolu, her zaman daha iyiyi ve daha güzeli arayacağı, duraksamaya tahammülü olmadan yürüyeceği, dünyada örnek alınan Sahil Güvenlik Komutanlığı olma yolunda ilk adımını attığı 41. kuruluş günüdür. Tarih Türk denizcilerinin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun ve adaletin hakim olduğunu kaydetmiştir. Bugün de komutanlığımız iten değil yakalayan, ölüme terk eden değil ölümden kurtaran, her kurtarışında insanlığa uzattığı el ile kültürümüzün, geleneklerimizin bize medeniyetimizin, kültürümüzün öğrettiklerini başarıyla gerçekleştirmenin onurunu yaşatan bir teşkilattır. Aziz Türk milletinin ve devletimizin maddi ve manevi büyük desteğiyle kazandığımız kuvvet yapısı ve iyi eğitilmiş profesyonel personeli ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Gürcistan sınırındaki Hopa’dan Suriye sınırındaki Çevlik’e ve Van Gölü’ne kadar konuşlanarak yaklaşık Türkiye yüzölçümünün yarısına eşit olan, mavi vatan denizlerimizde görev icra etmektedir. Yaşadığı dönemi, günümüzü ve geleceği, fikirleri ve devrimleriyle aydınlatan ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, denizlerin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini bize şu sözlerle vasiyet etmiştir: ’Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.’ Sahil Güvenlik Komutanlığı Ulu Önder’in bu sözlerinden ve şanlı Türk denizciliği tarihinden aldığı ilhamla her geçen gün kendini daha da geliştirerek üstlendiği vazife ve sorumluluklarını üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmeye, denizlerimizde ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemiz olmaya devam edecektir” dedi.

Programa ayrıca Atakum Belediyesi Başkanı Av. Cemil Deveci, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve kolluk kuvvetleri katıldı. Onur Anıtı’nda gerçekleşen tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.