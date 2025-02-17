Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024’te 1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağın mavi sulardan çıkarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mavi sularda sucul ekosistem için risk teşkil eden hayalet ağların temizlenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, 2024'te 1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağın mavi sulardan çıkarıldığını ve 13 bin 750 adet diğer av aracının çıkartıldığını ifade etti. Bakanı Yumaklı,resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2014'te balıkçılık faaliyetleri esnasında kaybolan/terkedilen av araçlarının sucul ekosistemden temizlenmesi amacıyla Hayalet Ağ Projesi'nin (HAP) uygulamaya konulduğunu anımsatarak başlandığı günden itibaren aralıksız sürdürülen proje ile denizlerde ve iç sularda bulunan av aracı atıklarının temizlendiğini dile getirerek bu sayede, kaybolan ya da bilinçli olarak terkedilen ancak su içerisinde işlevini sürdürerek, insan kontrolü olmaksızın sucul organizmaların ölümüne yol açan av araçlarının neden olduğu “hayalet avcılığın" da engellendiğine dikkati çekti.

“4 YILDA MARMARA DENİZİ'NDEN 1,1 MİLYON METREKARE HAYALET AĞ ÇIKARILDI"

Bilimsel veriler ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, su kaynaklarının biyolojik ve ekolojik açıdan önemi, barındırdıkları türlerin endemiklik ve koruma statüleri açısından değerlendirilerek önceliklendirildiğini bildiren Yumaklı, “Bununla birlikte, barındırdıkları endemik ve nesli tehlike altındaki türler nedeniyle 2022'den itibaren Diyarbakır, Muş, Batman, Van ve Bitlis'te akarsularımıza da ağırlık verildi. Daha sonra tüm iç sularımızı kapsayacak şekilde genişletilen proje kapsamında yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle 2021-2024 yılları arasında Marmara Denizinde toplam 154 futbol sahası büyüklüğünde (1,1 milyon metrekare) hayalet ağ çıkartıldı ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri giderildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, Hayalet Ağ Projesi kapsamında sucul ekosistemden temizlenen hayalet ağlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Denizlerimizde ve iç sularımızda 2024'te 146,1 milyon metrekare alan taranarak 1,6 milyon metrekare yani 224 futbol sahası büyüklüğünde ağ ve 13 bin 750 adet diğer av aracı çıkartılmış olup projenin başladığı 2014 yılından bu yana toplam 452,6 milyon metrekare alan taranarak 2,6 milyon metrekare ağ ve 65 bin adet diğer av aracı sucul ekosistemlerimizden temizlendi. Çıkarılan ağların bir kısmı geri dönüşüme kazandırıldı. Bilimsel verilere göre, çalışmalarımız sonucunda, 10 yıllık süreçte yaklaşık 8,5 milyon su canlısının kaybının engellendiği tahmin edilmekte."

Hayalet Ağ Projesi kapsamında, çalışmaların bundan sonra da biyolojik ve ekolojik açıdan önceliklendirilen denizler ve iç sular başta olmak üzere aralıksız devam edeceğinin altını çizen Yumaklı, denizlerin ve iç suların, sucul ekosisteme zarar veren hayalet ağlardan temizlenmesi için gereken tedbiri almayı sürdüreceklerini kaydetti.