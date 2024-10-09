Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarındaki bin ton natürel mavi renkli haşhaş tohumunu gıda amaçlı kullanılmak üzere satışa çıkardı. Satışa açılan tohumlar için son talep 11 Ekim Cuma saat 13.00.ANKARA (İGFA) - TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası (AAF) İşletme Müdürlüğü stoklarındaki bin ton natürel mavi renkli haşhaş tohumu, gıda amaçlı kullanılmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak talep toplama yöntemiyle satışa açtı.

Ekim ayı satış fiyatı yüzde 2 yabancı madde içeriğine sahip ürün için kilogram fiyatı 80 TL olarak belirlenirken, fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon dâhil olmadığı açıklandı.

Satışa açılan aylık stok miktarına yüksek talep gelmesi durumunda tahsis yapılarak satışların gerçekleştirileceği ve satışa açılan miktar ve satış fiyatı Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

Satışa açılan mavi renkli natürel haşhaş tohumu için son talep toplama tarihi 11 Ekim olarak belirlenirken, tahsis sonuçlarının 15 Ekim'de bildirileceği, para yatırma için 18 Ekim'in son gün, teslimatta ise 31 Ekim olarak belirlendiğini kaydetti.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen istekliler, satın alma şartları dâhilinde talep formlarını tanzim ederek en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerine teslim edebilecekleri kaydedildi.