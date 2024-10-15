Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA’nın deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde gelecek nesillere deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı Mavi Nefes Projesi’nin Eğitim Otobüsü’nün üçüncü durağı Keşan oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER, DENİZLERİN KORUNMASI VE ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Keşan Kent Müzesi bahçesinde kurulan alanda, öğrenciler denizlerin korunması ve temiz tutulması konusunda bilgilendirici eğitimlere katıldı. Eğitimler, öğrencilerin dikkatini çekmek ve daha etkili bir öğrenme sağlamak adına farklı disiplinler ve teknolojilerle desteklendi. Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesi, deniz kirliliği eğitimlerini teknolojiyle birleştirerek, öğrencilerin deniz temizliği konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlandı. Bu sayede öğrenciler hem çevre bilincini kazanırken hem de teknolojik gelişmeleri öğrenme fırsatı buldu.

Proje süresince otobüs, hafta boyunca öğrencilere açık kalacak ve ziyaret etmeleri sağlanacak. Mavi Nefes Projesi, deniz kirliliğinin geleceğimizi nasıl etkilediğini vurgularken, öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Deniz sevgisini aşılamaya ve denizleri koruma bilincini yaymaya çalışan proje, gelecek nesillerin çevreyi koruma sorumluluğunu üstlenmelerine büyük katkı sağlayacak.

Etkinlikte, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz’a plaket verildi.

“ÇOCUKLARIMIZLA BAŞARACAĞIZ”

Başkan Özcan, “Bu anlamlı etkinlik kapsamında, gençlerimize denizlerin korunmasının önemini anlatmak ve çevre bilinci kazandırmak için böyle projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Denizlerimizi korumak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğudur. Ben biliyorum ki, çocuklarımızla başaracağız. Ben, sizlere sonsuz güveniyorum. Denizlerimizin geleceği sizin ellerinizde. Bizlere ve dünyamıza daha temiz, daha sağlıklı bir gelecek sunacak olan sizlersiniz. Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz ve çocuklarımızla başaracağız.” dedi.

Etkinlik, 18 Ekim 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.