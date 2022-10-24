Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Deniz Temiz Derneği TURMEPA’nın "Mavi Nefes" eğitim otobüsünü ziyaret etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Deniz Temiz Derneği TURMEPA’nın "Mavi Nefes" eğitim otobüsünü ziyaret etti.

24-28 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda ziyarete açık olacak olan "Mavi Nefes" eğitim otobüsünü ziyaret eden Başkan Gökhan, düzenlenen atölyeler hakkında bilgi alarak, atölyelere katılan öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sonunda deniz kirliliğine karşı Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar nedeni ile Deniz Temiz Derneği temsilcileri Başkan Gökhan’a plaket takdim etti.

Başkan Gökhan’ın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar da eğitim otobüsünün açılış etkinliğine katıldı. Açılışta dernek temsilcileri ile bir araya gelen Ünüvar, deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşması amacı ile düzenledikleri etkinlikler nedeni ile dernek yönetimi ve üyelerine teşekkür etti. Atölye çalışmalarına katılan çocuklarla da sohbet eden Ünüvar, çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin çocuklarla görüş alışverişinde bulundu.