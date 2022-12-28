Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı hem Süper Lig hem de Avrupa maçları için hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Mavi Kelebekler’in hedefi iki kulvarda da şampiyonluk.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı hem Süper Lig hem de Avrupa maçları için hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Mavi Kelebekler’in hedefi iki kulvarda da şampiyonluk.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı lig arasını en iyi şekilde değerlendiriyor. Kondisyon, pas, taktik antrenmanlara ağırlık veren Mavi Kelebekler, Hentbol Kadınlar Süper Lig’de oynadıkları maçların görüntülerini izleyerek rakipleri analiz ediyor. Aynı zamanda eksiklerini de görüntülerden tespit eden Mavi Kelebekler, teknik ekibin uyguladığı programlar eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor. Avrupa Kupası’nda son 16’ya kalan Konyaaltı, Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

Mavi Kelebekler, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor

Mavi Kelebekler, ilk maçı 7 Ocak’ta kendi evinde oynayacak. İkinci maç ise 15 Ocak’ta Lizbon’da Benfica’nın sahasında oynanacak. Konyaaltı’nın Süper Lig’deki ilk maçı ise 11 Ocak’ta Üsküdar Belediyesi ile deplasmanda oynanacak. Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde üçüncü sırada yer alan Mavi Kelebekler, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Takımın, özellikle Avrupa’da ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Ligde beklemediğimiz birkaç sonuç alsak da hala şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Avrupa’da ise çok iyi işler çıkardık. Ben takımımızın finale çıkacağına inanıyorum” dedi.

“Altyapıya milli davet”

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol takımı altyapı oyuncuları ve antrenörü milli takım kampına davet edildi. Milli takım U17 kadrosuna Seval Bozova ve Sümeyye Yılmaz davet edilirken, U19 kadrosuna Sena Nur Çelik, Tuğba Sungur, Halime Tuana Arslan ve kaleci Türkan Aydın davet edildi. U19 Milli takım antrenörlüğü içinse altyapı antrenörü Seçil Tut davet edildi. Milli takıma oyuncu göndermenin önemine değinen Başkan Esen, “Milli takım forması giymek her sporcunun hayali. Takım oyuncularımızın milli takıma davet edilmesi bizim için de mutluluk verici. Spora teşvikin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak spora olan desteklerimiz sürecek. Çünkü gençlerimizin spora daha fazla yönelmesini istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.