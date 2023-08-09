Geçtiğimiz sezonu Avrupa Şampiyonu olarak kapatan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı “Mavi Kelebekler”, Burdur MAKÜ Spor Tesisleri’nde yaptığı yeni sezon ikinci etap hazırlık kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Antalya’da başlayan Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, 10 gün süren ikinci etap hazırlık kampını ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Mavi Kelebekler kampın ardından Antalya’ya döndü. Geçtiğimiz yılı Avrupa şampiyonu olarak tamamlayan Mavi Kelebekler’in yarışacağı bütün kulvarlarda iddialı olabilmesi için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğinin altını çizen Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, “Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bize uygun bir tesisin Burdur’da olduğunu öğrendik ve burayı tercih ettik. 10 gün süren hazırlık kampımızı da burada gerçekleştirdik” dedi.

“Başkan Esen en büyük destekçimiz”

Konyaaltı Belediyesi’nin Türk hentbolunda her zaman konuşulması, Türkiye’de örnek bir kulüp olması, genç oyuncular ve kulüplere önderlik etmesi için çalıştıklarını aktaran Ünsal, “Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu konuda en büyük destekçimiz. Kadın sporlarına gerçekten pozitif fark yaparak ayrı bir önem veriyor. Kadının spor yapmasına, Türk kadınının sahalarda olmasına ciddi destek veriyor” dedi.

“Avrupa kupasını tekrar kazanabiliriz”

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal da yeni sezon öncesi yapılan kamp çalışmalarını değerlendirdi. İlk etap çalışmalarına Antalya’da başladıklarını ve ikinci etap için Burdur’a geldiklerini belirten Öcal, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Öcal, “Avrupa’da yine şampiyon olmak için çaba harcayacağız. Bu sezonki hedefimiz aynı zamanda Türkiye Süper Ligi ve Türkiye kupasında da şampiyon olmak” şeklinde konuştu.