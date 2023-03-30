Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toplanan mavi kapaklar, depremzede bir vatandaşın umudu oldu. Deprem bölgesinden Mustafakemalpaşa ilçesine yerleşen Fatma Emel Yavuz’un çağrılarına Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar koştu. "Mübarek günlerde, vatandaşlarımızın yanında olarak manevi huzuru en derinden yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Kanar, tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Mustafakemalpaşa’da depremin yaraları hızla sarılmaya devam ederken, ilçede toplanan on binlerce mavi kapak tekerlekli sandalyeye dönüştü. Deprem bölgesi Hatay’dan, Mustafakemalpaşa ilçesine gelen Fatma Emel Yavuz’un tekerlekli sandalye ihtiyacı, toplanan mavi kapaklar ile hızla karşılandı. Depremzede aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz mavi kapak toplama kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Toplanan kapaklar deprem bölgesinden ilçemize gelen Fatma Emel teyzeme umut oldu. Bu zorlu günlerde birlik olmanın paylaşmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor, hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraberken çok güzeliz"

Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların yaraları hızla sarılmaya devam ederken, ilçede bulunan ihtiyaç sahipleri de unutulmuyor. Geçirdiği kaza sonucu yürümekte zorlanan Muhsine Ankara’nın tekerlekli sandalye ihtiyacı toplanan mavi kapaklar ile karşılandı. Başkan Kanar’dan tekerlekli sandalyeyi teslim alan aile, "Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız" ifadelerini kullanırken, Başkan Kanar, mavi kapak toplama kampanyası için kapak getirmek isteyen vatandaşların, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bırakılabileceğini duyurdu.