Ailecek topladıkları mavi kapaklar karşılığında Nazilli Belediyesi’nden aldıkları 5 adet manuel tekerlekli sandalye ile ihtiyaç sahibi 5 kişiye umut oldular.

Nazilli esnaflarından Recep Bayraktar ve ailesi topladıkları 60 bin mavi kapağı Nazilli Belediyesi’ne teslim ederek karşılığında 5 adet tekerlekli sandalye aldı. Ailesi özellikle kızı Hande Bayraktar’ın gösterdiği gayretle 2 yıllık süreçte topladıkları kapakları Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teslim ederek tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine götürmek üzere teslim aldı.

Engellilerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alması, hayatlarının kolaylaştırılması ve projelerini desteklenmesi için çalıştıklarını belirten Kürşat Engin Özcan, "Memleketimizin genelinde olduğu gibi Nazilli’mizde de süren bir kampanya var. Mavi kapakları toplayıp getiren vatandaşlarımıza ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeleri sağlıyoruz. Bugün de bize 15 çuval mavi kapak getiren Recep Bayraktar beyefendiye, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 5 adet tekerlekli sandalye teslim ettik. Hem sosyal dayanışmayı hem de geri dönüşümü özendirici bu çalışmadan dolayı, bu yararlı faaliyetten dolayı ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Recep abimize ve bu kapakları toplamasında ona en büyük desteği veren aile fertlerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Ailesi ile birlikte özellikle de kızı Hande Bayraktar’ın gösterdiği gayretle topladıkları kapakların karşılığında ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 5 adet tekerlekli sandalyenin kendilerine teslim edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Recep Bayraktar, “Tüm vatandaşlarımızın duyarlılık göstermelerini diliyorum. Biz çevremizde gerçekten bu araçlara ihtiyacı olup temin etmeye gücü olmayan kişilere destek vermek istedik. Amacımızın da yerine ulaşmış olmasından dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.