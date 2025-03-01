Mavi ve yeşilin en güzel tonlarına sahip kampüsleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında başlayan Spor Dostu Kampüs projesine başvurusunu tamamladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı girişimiyle başlatılan, gençlerin spor branşlarına katılmalarını ve düzenli fiziksel aktivite eylemlerinde bulunmalarını hedefleyen "Spor Dostu Kampüs" projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında belirlenen 45 maddeden oluşan kriter, üniversitelerde gerçekleştirilecek bireysel, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile yarışmalarda tesislere yönelik temel bakım, güvenlik, temizlik, altyapı gibi unsurların belirli standartlara kavuşturulması hedefleniyor. Kriterleri sağladığı incelemeler sonucunda tespit edilen üniversiteler ise proje kapsamında bayrak almaya hak kazanacak.

Özellikle bilimsel ve akademik faaliyetlerin yanında kültür, sanat ve sportif camiada da adından sıklıkla söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu başarısını son dönemde artırdığı ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerde elde ettiği derecelerle de taçlandırmaya devam ediyor. Bu başarıların artarak devam etmesi ve Üniversite gençlerinin bireysel olarak düzenli fiziksel aktivite ile ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlere katılmaları açısından da geliştirmeyi hedefleyen BEUN, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak Spor Dostu Kampüs projesine başvuruda bulundu. Başvuruyla ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra Türkiye genelinde yankı uyandıran önemli sportif başarılarıyla da her zaman gurur duymaktayız. Elde edilen bu üstün başarılar, öğrencilerimizin azmi ve çalışkanlığıyla birlikte aynı zamanda BEUN’un spor alanında sağladığı güçlü altyapının ve eğitim programlarının da bir neticesidir. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü altyapı, modern spor tesisleri, deneyimli akademisyen kadrosu, ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarılar elde eden yetiştirdiğimiz millî sporcular ve öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli olanaklar sayesinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; Türkiye’nin spor alanında tercih edilen en başarılı üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şimdi ise bu kazanımlarımızı, doğayla iç içe mavi ile yeşilin en güzel tonlarıyla buluştuğu kampüslerimizle birleştirerek tüm öğrencilerimiz için sürdürülebilir bir çevrenin, sağlıklı ve kaliteli yaşamın merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi’ni Senato kararımızla kabul ederek üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeyi de taahhüt ettik. İşte bu kararlı duruşumuz ve süren hedeflerimiz sayesinde Spor Dostu Kampüs projesine başvurumuzu tamamlayarak ilgili kriterleri sağlayacağımıza ve bu kriterlerin sağlanması akabinde bayrak elde edeceğimize de canıgönülden inanıyorum. Bu projenin ortaya çıkmasında ve ülkemizde sporun ve sportif faaliyetlerin kayda değer gelişimine büyük katkıları olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığına, Türkiye’de üniversitelerin bilim fabrikaları olarak gelişimine destek olmasının yanı sıra öncü sportif ve sosyal çalışmalarla da bizleri destekleyen Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere proje başvuru sürecinde emek veren tüm akademik ve idari kadromuza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.