Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Merkezi’nde yeni yıl konseri düzenledi. Hasta yakınlarının oluşturduğu koro ve müzik grubu yeni yılı şarkılar ve danslar eşliğinde karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Merkezi’nde yeni yıl konseri düzenledi. Hasta yakınlarının oluşturduğu koro ve müzik grubu yeni yılı şarkılar ve danslar eşliğinde karşıladı.

Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ev Alzheimer Merkezi’nden hizmet alan hastalara ve hasta yakınlarına yeni yıl konseri düzenledi. Nurettin Dabaoğlu Sanat Grubu Yurttan Sesler Türk Halk Müziği Korosu üyeleri hasta ve hasta yakınlarına unutulmaz bir konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği yılbaşı konserinde kendisi de hasta yakını olan heykeltıraş Yalçın Yeşil Kaya’nın yaptığı heykel, Mavi Ev Alzheimer Merkezi Sorumlusu Cüneyt Güven tarafından sanat grubunun liderliğini yapan Nurettin Dabaoğlu’na takdim edildi.

“Hasta yakınları Mavi Ev’den bağını koparmadı”

Yurttan Sesler Türk Halk Müziği Korosu ile hasta yakınlarını bir araya getirerek önemli bir gönüllülük projesine imza atıldığını ifade eden Mavi Ev Sorumlusu Cüneyt Güven, topluluğu bir araya getiren Nurettin Dabaoğlu’na teşekkür etti. Güven, “Mavi Ev’den hizmet almış ve hastasını kaybetmiş aileler merkezimizden bağlarını koparmadılar. Halen hizmet almakta olan hasta yakınları ve hastası vefat etmiş hasta yakınları da bir koro oluşturarak bir araya geliyorlar. Bu sayede hasta yakınları hem hastalarını yad etmiş oluyorlar hem de son zamanlarını Mavi Ev’de nasıl mutlu geçirdiklerini hatırladıklarını ifade ediyorlar. Bizlerde bu durumdan dolayı mutlu oluyoruz. Tüm bu vesileyle hasta ve hasta yakını herkesin yeni yılını kutluyorum” dedi.