Eskişehir’de 16 yıl önce yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Mavi Cennet konutları, asayiş olaylarının yaşandığı bir alana döndü, mahalle halkı artık çözüm istiyor.

Batıkent mahallesinde tamamlanmayan Mavi Cennet Yapı Kooperatifi konutları önce hırsızlar tarafından yağmalandı, sonra da alkol ve uyuşturucu kullananların yuvası haline geldi. 16 yıl önce Arıpınar Sokak’ta yapımına başlanan Mavi Cennet Yapı Kooperatifi’nin bir bölümü yapıldıktan sonra yapımı yarım konutların önce camları, balkonları, tesisatlarının çalındığını anlatan Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, mahalle halkının akşam dışarı çıkmaya korkar hale geldiğini söyledi.

"Gece yanından geçmeye korkuyoruz"

Muhtar Derya Can, "Konuyu emniyete bildirdim, kooperatif sahiplerine ulaştık, yeni bir kooperatif kurarak tamamlayacaklarını, yeniden yapacaklarını söylediler. Ama 6 aydan uzun süredir hiç bir şey yapılmadı. Belediyeye şikayet ettik, burası kooperatif olduğu için yıkım kararı çıkartamıyor. Mahalle halkı çok tedirgin, gece geç vakitlerde sesler geliyor insanlar yanından geçmeye korkuyor, çocukları için endişe ediyorlar. Bir an evvel sorunun çözülmesini ve mahallenin rahat bir nefes almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.