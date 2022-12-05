Bartın Belediyesine bağlı 20 personelle temizlik çalışmalarının sürdüğü sahilde klozet kapağı, sandalye, çamaşır sepeti ve oyuncak gibi atıkların olması da dikkat çekti.

3 kilometrelik kum sahilde; ilaç şişeleri, plastik şişeler, evsel atıklar, otomobil parçaları ve odun parçalarıyla kaplanan sahilin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Batı Karadeniz bölgesinde mavi bayrağa sahip plajlardan biri olan Bartın’ın İnkumu sahili dalgalarla kıyıya vuran çöplerle doldu.

Tımarlı Sulaması’nda çalışmalar hızla devam ediyor

Tımarlı Sulaması’nda çalışmalar hızla devam ediyor

Bartın’da dalgalarla kıyıya vuran çöplerin İnkumu sahilinde oluşturduğu kirlilik dron ile havadan görüntülendi. Belediye ekiplerince çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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