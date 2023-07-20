Tepebaşı Belediyesi’nin işletmelere yönelik uyguladığı Mavi Bayrak denetimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, işletmelerin kendini yenileyen ve geliştiren kuruluşlar olması hedefiyle yürüttüğü Mavi Bayrak uygulamasına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve temizlik konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması çerçevesinde işletmeler; temizlik , kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor.

Mavi Bayraklı işletmelere rutin denetimler gerçekleştirildi

Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu çerçevede Mavi Bayraklı 6 işletmeye de rutin denetimler gerçekleştirildi. Yetkililer ise her ay bu rutin denetimlerin gerçekleşeceğini belirtti.

Bölge genelinde yapılan denetimler sonucu Mavi Bayrak almaya hak kazanmış 32 işletme yer alıyor.

4 yeni işletmeden Mavi Bayrak başvurusu

Son olarak Mavi Bayrak uygulamasına katılmak üzere 4 işletme müracaatta bulundu. 4 işletme için gerçekleştirilen denetimde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Eskişehir Lokantacılar Odası temsilcileri bulundu. Başvuru sürecindeki işletmelerde gerekli şartlar titizlikle kontrol edildi.