Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak uygulamasına müracaat eden 12 işletmede denetleme çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak uygulamasına müracaat eden 12 işletmede denetleme çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, benimsediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından üçüncüsü olan; “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” amacı doğrultusunda yürütülen Tepebaşı Mavi Bayrak Uygulaması faaliyetlerini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı’na üye olan Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunmayı hedefliyor. Mavi Bayrak uygulaması ile işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

12 yeni işletmeden Mavi Bayrak başvurusu

Son olarak Mavi Bayrak uygulamasına katılmak üzere 12 işletme müracaatta bulundu.

12 işletme için gerçekleştirilen denetimde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası temsilcileri bulundu. Başvuru sürecindeki işletmelerde gerekli şartlar titizlikle kontrol edildi.