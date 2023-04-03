Denizli’de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde otizm farkındalığının sembol rengi mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Denizli’de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulunda ‘Otizme Farkındalık’ etkinliği gerçekleştirildi. Otizm Farkındalık Etkinliğine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, dernek başkanları ve üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Otizm Farkındalık Günü’nde, otizmin hastalık değil farklılık olduğunu, otizmli bireylere karşı anlayışlı ve destekleyici olunması gerektiğini, otizmin erken tanı ve uygun eğitimle tedavi edilebileceği vurgulandı. Otizm Farkındalık Günü etkinliği sonunda Otizm farkındalığının sembol rengi mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.