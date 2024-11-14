Türkiye’nin ev sahipliğinde her iki yılda bir düzenlenen ve 9’ncu kez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca icra edilen NATO üyesi ve 11 farklı ülkeden gözlemcinin katıldığı Mavi Balina-24 Davet Tatbikatı yarın sona erecek. TCG Derya ve TCG Anadolu gemilerinin ilk defa bu tatbikatta yakıt ikmal ve firkateyn ikmalleri yaptığı belirtildi.

Mavi Balina-24 Tatbikatı Türkiye’nin ev sahipliğinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları, ABD ve Pakistan Deniz Kuvvetleri’nden deniz karakol uçakları ve 11 farklı ülkeden gözlemcilerin katılımıyla 4-15 Kasım tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de icra ediliyor. Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ağırlıklı eğitimlerin icra edildiği tatbikat hakkında basın faaliyeti programı Muğla’nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

‘TCG Anadolu ve TCG Derya ilk kez tatbikata katılım sağladı ‘

Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz yaptığı bilgilendirme konuşmasında TCG Derya, TCG Anadolu ve denizaltı filosuna yeni katılan TCG Pirireis gemilerinin ilk defa üç farklı sınıftan gemi olarak deniz üstünde yakıt ve firkateyn ikmali yaptığını ifade ederek, "5 safhadan oluşan Mavi Balina-2024 Tatbikatının ilk iki safhası kuvvet toplanması ve seyir öncesi brifingi, üç ve dördüncü safha deniz eğitimleri, beşinci safhası da tatbikat sonu değerlendirmesi ve seçkin gözlemci günü faaliyetleri, tatbikatın üçüncü ve dördüncü safhasında temel ve ileri seviye denizaltı savunma harbi eğitimlerinin ağırlıklı olduğu deniz eğitimleri icra edildiği" dedi. Timur Yılmaz şunları kaydetti:

"Türkiye ev sahipliğinde icra edilen denizaltı savunma tatbikatıdır. Doğu Akdeniz’de 4-15 Kasım 2024 arasında olan tatbikat faaliyetlerimiz bugüne kadar başarıyla icra edilmiştir. Planlanmış olan Mavi Balina Tatbikatı Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilerek Denizaltı Üs Komutanlığı, Deniz, Hava Komutanlığı ve Güney Grup Komutanlığı tarafından icra edilmiştir. Tatbikattan istifadeyle denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz TCG Derya yine ilk kez bir tatbikata iştirak etmiş. Üç farklı sınıfta gemiye denizde akaryakıt ikmalini başarıyla yapmıştır. Bahriyemizin en büyük iki gemisi olan TCG Derya ve TCG Anadolu arasında ilk kez denizde akaryakıt ikmali ve firkateyn transferi başarıyla gerçekleşmiştir. Su altı akustiği ve gemi inşa uzmanı akademisyen ve mühendislerimiz denizaltılarla dalışlara katılmış. Mavi balina davet tatbikatı sayesinde dost ve müttefik deniz kuvvetleri personelleriyle birlikte çalışabilirliğimiz gelişmiştir. Tatbikatın beşinci safhasında seçkin gözlemci faaliyetleri kapsamında basın brifingi sonrasında savunma sanayii firmalarının tanıtım faaliyetleri ile inşaat teknolojilerinin su altı harbine etkisi temalı akademik panel icra edilecektir" şeklinde konuştu.

Akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri verildi

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Bugün Mavi Balina Tatbikatını tamamlamış bulunuyoruz. Dost ve müttefik ülke geliştiricileri ve unsurları tarafından sağlanan katılımları nedeniyle duyduğu memnuniyeti öncelikle ifade etmek isterim. Temennimiz bu birlikteliğin artarak devam etmesidir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve Savunma Sanayii firmalarımız ile yakın iş birliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize ben teşekkür ediyorum. Edindikleri bu tecrübelerini, çalışmalarını ve tabi ki ülkemize çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı. Bu nedenle kendilerine fahri denizaltıcı belgelerini takdim edeceğiz. Tatbikatta görev almış başka denizaltı komutanları olmak üzere tüm personellere ayrıca teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tatbikata katılan akademisyen ve mühendislere fahri denizaltıcı belgeleri takdim edildi. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve beraberindekiler savunma sanayii firmalarının hazırladığı stantları gezerek bilgi aldı. Faaliyet, ‘Gelişen Teknolojilerin Sualtı Harbine etkisi ‘ temalı akademik panel ile devam ederken tatbikat yarın sona erecek.

Programa; Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filo Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, denizaltı gemi komutanları ve müttefik ülke kuvvet komutanları, savunma sanayiinde görevli firmaların mühendis ve Savunma Sanayi Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı.