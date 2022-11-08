Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi mücadeleyi Wanda Nara ile birlikte locada yan yana izledi.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi mücadeleyi Wanda Nara ile birlikte locada yan yana izledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Ofspor ile mücadele eden Galatasaray’da, karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikte takip etti. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan Icardi ve Nara, müsabakayı locada yan yana izledi.