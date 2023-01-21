29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Mücadeleye 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 6. golünü kaydetti.

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