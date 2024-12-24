Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi, ‘küresel sistemde krizler ve çözüm önerileri’ temasıyla tamamlandı. Hibrit formatta gerçekleştirilen kongrede, bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kongrenin ilk günü, yüz yüze düzenlenen ‘21. yüzyılda Ortadoğu’da krizler ve çözüm önerileri’ başlıklı panelle başladı. Panelin açılış konuşmasını, Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık Aydın gerçekleştirdi. Panelde, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ceylan Yiğit, Filistin meselesine dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve halkın mücadelesinin haklılığına vurgu yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rakipoğlu, Ortadoğu krizlerini genel hatlarıyla ele alarak çözüm önerileri sundu. Moderatör Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İhsan Özdemir, Suriye’deki saha gözlemlerini aktardı. Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oturum, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Çevrim içi oturumlarla disiplinler arası paylaşım

Kongrenin ikinci ve üçüncü günleri çevrim içi oturumlarla devam etti. Toplam 20 oturumda, Arapça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 83 bildiri sunuldu. İktisat, siyaset bilimi, hukuk ve kamu yönetimi gibi farklı alanlardan gelen bildiriler, akademik bir zenginlik sundu. Hindistan, Pakistan, Ortadoğu ve Avrupa’dan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, küresel krizlerin çok boyutlu bir şekilde ele alınması, disiplinler arası iş birliğini güçlendirdi.

Kongrenin sonunda yapılan açıklamada, etkinliğin bilimsel açıdan büyük bir başarıya ulaştığı ve gelecek yıllarda da bu tür organizasyonların devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi.