Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şehmus Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bölgede yaşanan ve Gaziantep’in de etkilendiği deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten MAÜ Rektörü Özcoşar, Demir’e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Özcoşar, ayrıca ziyarette Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Demir’e editörlüğünü yaptığı 2 Ciltlik Artuklular kitabını ve Mardin Artuklu Üniversitesi plaketini takdim etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’a teşekkür etti.

Ziyarette aynı zamanda iki üniversite arasında işbirliği yapılabilecek çalışmalar da görüşüldü.