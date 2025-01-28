MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Antalya Gastronomi Platformu üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda Manavgat’ın gastronomi potansiyelinin ön plana çıkarılması ve coğrafi işaretli ürünlerin artırılmasının bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Manavgat’ın sahip olduğu eşsiz gastronomi zenginlikleri ve coğrafi işaret potansiyeli, Antalya Gastronomi Platformu üyeleri ve MATSO (Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası) iş birliğiyle masaya yatırıldı. Toplantıda, Manavgat’ın sadece turistik değerleriyle değil, yerel lezzetleriyle de tanıtılması gerektiği vurgulanırken, bölgeye özgü ürünlerin ulusal ve uluslararası arenada birer marka haline gelmesi hedeflendi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, gurmeler Murat Atay ve Ayhan Mortepe ile Akdeniz Üniversitesi’nden akademisyenler katıldı. Görüşmelerde, Manavgat’a özgü yöresel ürünlerin envanteri çıkarılarak bu ürünlere coğrafi işaret alınması için detaylı bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Lezzetlerle bir marka oluşturmak

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada gastronomi turizminin bölge için önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Manavgat sadece doğal güzellikleri ve tarihiyle değil, aynı zamanda lezzetleriyle de hatırlanmalı. Yerel mutfağımızın uluslararası platformlarda tanıtılması, hem turist sayısında artış sağlayacak hem de yerel işletmelerin ekonomisini güçlendirecektir. Coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin artırılması, bölgemizin ekonomik kalkınmasında uzun vadeli fayda sunacaktır.”

Gastronomi ve tanıtım çalışmalarının turistlerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Güngör, bu alandaki her çalışmayı destekleyeceklerini belirtti.

Gurmelerden destek

Gurmeler Murat Atay ve Ayhan Mortepe, Manavgat’a özgü yöresel lezzetlerin daha fazla ön plana çıkarılması ve tanıtım çalışmalarına destek vereceklerini açıkladı. Yerel ürünlerin gastronomi turizmi için cazibe noktaları sağlayabileceği üzerinde duran gurmeler, coğrafi işaret alabilecek ürünlerin tespitinde de katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Manavgat’ın gastronomi değerleri yerinde incelendi

Toplantının ardından heyet, Manavgat’ın yerel üretim süreçlerini yerinde gözlemlemek amacıyla işletme ziyaretleri gerçekleştirdi. Bölgede üretilen tahinin yapım aşamaları incelenerek, üretim süreci ve hizmet anlayışı hakkında bilgi alındı. Bunun yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de ziyaret edilerek, yerel değerlerin ekonomik kalkınmaya olan katkısı değerlendirildi.