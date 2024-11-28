Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MATSO) Akademi Seçkin Akdemi İlk Yardım Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilk yardım bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör hayat kurtarmanın temel taşlarından biri olan ilk yardımın önemini vurguladı. Güngör, “Unutmayalım ki, doğru zamanda yapılacak bir müdahale, bir insanın hayatını kurtarabilir” dedi. Bilinçli ilk yardım müdahalesinin çok önemli olduğuna değinen Başkan Güngör, “Bu seminerde edineceğiniz bilgilerle hem kendinize hem de çevrenizde ilk müdahale gerektirecek durumlarda, mağdur olan kişiye de zarar vermeden bilinçli olarak yapılan ilk yardımla siz de bir insan hayatı kurtarabilirsiniz” diye konuştu.

Seçkin Akdemi İlk Yardım Eğitmenleri Hülya Kocaman ve Naciye Saraç, seminerde ilk yardımla ilgili hayat kurtaracak bilgiler uygulamalı olarak anlatılırken, ilk müdahalenin sadece ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Doğru sanılan yanlış müdahaleleri açıklayarak, bu davranışlardan uzak durulması gerektiği belirtildi. Seminerde, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Seminere; MATSO Başkanı Güngör’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Özen, meclis üyesi Ali Barlas, MATSO 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Ünal, Seçkin Akademi kurucusu Hakan Öksüz, Seçkin Akademi ilk yardım eğitmenleri Hülya Kocaman, Naciye Saraç ve MATSO üyeleri katıldı.