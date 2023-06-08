MATSO, TOBB Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Sınavı düzenlendi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Sınavı düzenlendi. MATSO’da gerçekleştirilen sınavda toplam 24 aday İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik belgesi almak için teorik ve pratik sınavlara tabi tutuldu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda olarak çok sayıda eğitim, seminer ve TOBB MEYBEM A.Ş. ile de mesleki yeterlilik sınavlar gerçekleştirdiklerini belirterek bunlardan birinin de Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım (Galericilik) Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı olduğunu söyledi. MATSO’da gerçekleştirdikleri teorik ve pratik sınavların ardından başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgelerinin verileceğini kaydeden Güngör, mesleki yeterlilik belgesinin önemine değindi. Eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından yürütülmesinin sektörde kaliteyi artırdığına ve denetim sağladığına vurgu yapan Başkan Güngör, “Bu belgeler kişilerin bu işi yapmaya yetkili ve yeterli kişiler olup olmadığını göstermektedir” diye konuştu.