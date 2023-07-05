MATSO’da Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu (Galericilik) Seviye 5 Mesleki Yeterlilik sınavında başarılı olanlara belgeleri MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör tarafından verildi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO),Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) A.Ş. işbirliğinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu (Galericilik) Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı düzenlendi. Düzenlenen teorik ve pratik sınavlarda başarılı olanlara belgeleri MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör tarafından verildi.

Belge töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, mesleki yeterlilik belgesinin önemine değindi. Sektörün eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından yürütülmesinin kaliteyi artırdığını kaydeden Başkan Güngör, “Sizler İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik belgesi almak için teorik ve pratik sınavlara tabi tutuldunuz. Sınav sonunda belgeyi almaya hak kazandınız. Sizleri kutluyorum, İş hayatınızda başarılar diliyorum. Sektörlerde sizler gibi eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından işlerin yürütülmesi kaliteyi artırıyor ve denetim sağlıyor” dedi.