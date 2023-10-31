Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) 12’cisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) şık tasarımlı standı ile katılarak Manavgat’ın yöresel ürünlerini tanıtacak.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak, yerinde istihdam ve kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla bu yıl 2-5 Kasım tarihlerinde EXPO Center’da düzenlenecek 12’ci Yöresel Ürünler Fuarı’na MATSO’da Manavgat’ın yöresel ürünleri ile katılıyor. Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine Anadolu’nun bütün şehirlerini, renklerini yöresel değerleriyle birlikte Antalya’da buluşturacak fuar için MATSO Yönetimi hazırlık çalışmalarını tamamladı. Manavgat ürünlerinin yer aldığı şık tasarımlı MATSO standında Manavgat bölgesinde yetişen yöresel ürünler yer alarak tanıtılacak.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, YÖREX’in, yöresel ürünlere coğrafi işaret almak ve markalaşma açısında önemli olduğunu belirterek hem Manavgat’ın yöresel ürünlerinin markalaşması hem de ürünlerinin böyle bir fuarda tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti. Fuara coğrafi işaret aldıkları Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere birçok yöresel ürün tanıtacaklarını anlatan Başkan Güngör, “Coğrafi işaret aldığımız Manavgat Altın Susamı’mız başta olmak üzere Manavgat Portakalı, Manavgat Zeytin Yağı, Manavgat Narı, Manavgat Belenobası Karpuzu, Manavgat Defnesi, Manavgat Keçiboynuzu ürünlerimiz tanıtacağız. Yöresel ürünlerimizi Manavgat’ın yöresel ürünlerini En iyisi Manavgat, Manavgat’ın tadı var, Bizim tadımız başka, Ne varsa Manavgat’ta var sloganları ile tanıtacağız. Ürünlerimize coğrafi işaret almak için bu tür fuarların önemli olduğunu düşünüyoruz. Fuara tüm Manavgat halkımızı davet ediyoruz” dedi