MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, MATSO heyeti TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na MATSO üyelerinden gelen talep ve sorunları içeren dosya sundu

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, MATSO heyeti TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na MATSO üyelerinden gelen talep ve sorunları içeren dosya sundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette MATSO Başkanı Güngör ve Meclis Başkanı Kasapoğlu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Side Apollon Tapınağı tablosu ve Manavgat’ın yöresel ürünlerini takdim ettiler.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na MATSO üyelerinden gelen talepleri içeren dosya sundu.

Başkan Hisarcıklıoğlu, MATSO ekibini kutladı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu seçimler sonunda göreve yeniden seçilen MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerine yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. MATSO heyetinin sunduğu dosyayı inceleyen Hisarcıklıoğlu Başkan Güngör ve MATSO Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kendilerini kabul eden ve zaman ayıran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğluna teşekkür eden Başkan Seydi Tahsin Güngör, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının içinde olmaktan gurur duyuyorum. İş dünyasının tüm sorunlarının çözümünde yanımızda yer alan bir başkanımız var. Zorlu bir seçim geçirdik. Kazanan Manavgat iş dünyası oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Hisarcıklıoğlu Başkanımla beraber hem Manavgat bölgemiz, Antalya’mız ve ülkemiz olarak hayırlı hizmetlerimiz olur inşallah. Biz Sayın Başkanımızı çok seviyoruz ve her zaman Sayın Başkanımızın yanındayız. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel hizmetler yapmak nasip olur. Her zaman Manavgat İş Dünyasının talep ve sorunlarının çözümü konusunda bizlere destek olan Başkanımıza Şahsım ve Manavgat İş Dünyası adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Sorunlarınızı 7/24 bizlere iletebilirsiniz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise kalabalık bir Manavgat heyetine ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

MATSO’nun bir seçim sürecini geride bıraktığına değinen Başkan Hisarcıklıoğlu “Artık seçimler geride kaldı. Manavgat iş dünyasına el birliği ile hizmet etmeniz gerekmektedir. İş dünyasının sorunlarına dün olduğu gibi bu günde aynı heyecanla çözüm üretmek için çaba göstermeniz gerekmektedir. Manavgat iş dünyasının sorunlarını Seydi Başkan aracılığı ile 7/24 bizlere iletebilirsiniz. Bizde sorunları ilgili bakanlık ya da kurumlara ileterek çözülmesi konusunda girişimde bulunacağız” dedi.

Başkan Seydi Tahsin Güngör’ün görev yaptığı 1,5 yıl içerisinde Manavgat iş dünyasına hizmet etmek ve iş dünyasının sorunlarını çözebilmek adına yoğun çaba gösterdiğinin altını çizen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Seydi kardeşimle geçirdiğimiz yaklaşık 1,5 yıllık görev süresinde iş dünyasının sorunları için ekibiyle birlikte yoğun çaba gösterdiğini gördük. Gayret ve çabalarının tüm ekibi ile aynı şekilde sürmesini diliyorum. Ekip olarak hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

MATSO yönetiminin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunduğu dosya da şu maddeler yer aldı:

1- Konaklama vergisinin tamamen kaldırılması ya da düşürülmesi veya konaklama vergisinin 01.01.2023 olan uygulama tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesi.

2- Konaklama vergisinin alınması halinde işletmelerin cirosu yerine net karları üzerinden alınması.

3- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyelerinin de, 1163 sayılı kooperatifler Kanununda değişiklik yapılarak Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri kredilerinden yararlanmasının yolunun açılması

4- Üyelerimizin kamu ve özel banka kredilerine erişimin kolaylaştırılması

5- TOBB tarafından Manavgat’a yaptırılacak olan okulun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yapılması talebimizi yineliyoruz.