Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasının finansa erişiminin kolaylaşması için kredi mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, kredi mevzuatı konusundaki talepleri bir dosya haline getirerek Ankara’ya taşıdıklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasının finansa erişiminin kolaylaşması için kredi mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, kredi mevzuatı konusundaki talepleri bir dosya haline getirerek Ankara’ya taşıdıklarını söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasının finansa erişiminin kolaylaşması için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. MATSO üyelerinin finansa ulaşmasının gittikçe zorlaştığının altını çizen Başkan Güngör," Finansa ulaşmanın önündeki mevzuattan doğan zorlukların bir kısmı kaldırılarak finansa ulaşım kolaylaştırılmazsa Manavgat iş dünyasında kış sezonuna girilmiş olması nedeni ile yaşanan ekonomik daralma firmalarımızın ayakta durmalarını çok güç hale getirecektir” dedi.

"Kredi kooperatiflerinden MATSO üyeleri de yaralansın"

Ticaret ve sanayi odaları üyelerinin de esnaf kefalet kredi kooperatifleri kredilerinden yararlandırılması için mevzuatta düzenleme yapılması gerekliğini vurgulayan Başkan Güngör, “Maalesef mevcut kredi kooperatiflerinden ticaret odası üyeleri yararlanamamaktadır. Kredi kooperatiflerinden kullanılan avantajlı kredilerden ticaret ve sanayi odası üyelerinin de yaralanması gerekiyor. Bu konu ile ilgili mevzuat yeniden düzenlenerek kredi Kooperatiflerinden, ticaret odası üyelerinin de yaralanması sağlanmalıdır” diye konuştu.

"Ekspertizler gerçek değeri yansıtmıyor"

MATSO üyelerinin özel bankalardan kullandığı krediler için gösterdiği teminatlarda ipotek verilen gayrimenkullerin gerçek değerinin çok altında gösterilerek işlem yapıldığını belirten Güngör, “Kredi kullanımı için bankalara teminat olarak verilen gayrimenkuller gerçek değerinin çok altında gösterildiği için kullanılan kredilerin limitleri istenilen limitlere ulaşmıyor. Bu konu ile ilgi bankaların genel merkezlerine bilgilendirme raporları gönderdik” dedi.

"Takip ediyoruz"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör Manavgat iş dünyasının finansa erişim ile ilgili yaşadığı sıkıntıları Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati’ye Ankara ilettiğini Bakan Nureddin Nebati’nin sorunun çözümüne yönelik çalışma yapacaklarına dair söz verdiğini kaydetti.

MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu geçtiğimiz günlerde, Manavgat iş dünyasının sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir dosyayı sunduklarını söyledi.

Başkan Güngör Finansa erişim konusunda somut bir gelişme yaşanana kadar konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.