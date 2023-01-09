Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, EYT düzenlemesi çerçevesinde BAĞ-KUR’lu ile SSK’lı arasındaki prim gün sayısı eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, konu hakkında ilgili Bakanlık ve TOBB’a bir yazı ile talepte bulunduklarını bildirdi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, EYT düzenlemesi çerçevesinde BAĞ-KUR’lu ile SSK’lı arasındaki prim gün sayısı eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, konu hakkında ilgili Bakanlık ve TOBB’a bir yazı ile talepte bulunduklarını bildirdi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, uzun süre ülke gündeminde yer alan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine geleceğini belirterek, yasanın çıkması ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasının beklendiğini söyledi. EYT bünyesinde; esnaf, sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar için Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR ) ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) arasındaki prim eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Güngör, "EYT düzenlemesiyle her ne kadar yaş şartı aranmasa da SSK’da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü şartı aranırken, BAĞ-KUR ’da kadınlarda 20 tam yıl 7 bin 200 gün, erkeklerde 25 tam yıl 9 bin gün şartı aranmaya devam ediyor. Bunun EYT çerçevesinde eşitlenmesi ve standart bir emeklilik modeli olması gerekiyor" dedi.

"4 bin gün daha fazla isteniyor"

BAĞ-KUR ve SSK’lıların tek çatı altına alınmasına rağmen EYT bünyesinde işverenden 4 bin gün daha fazla prim arandığını anlatan Başkan Güngör, bunun yaklaşık 11 yıla tekabül ettiğini ve işverenin 4 bin gün daha prim ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Güngör, "EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesi girişli SSK’lılar hemen emekli olabilirken, 1999’da BAĞ-KUR’a girmiş olan işverenlerimiz prim gün sayısını 9 bin günü doldurmak için beklemek zorundadır. BAĞ-KUR’lu işverenlerimizin EYT çerçevesinde şartları kolaylaştırılması gerekirken 9 bin gün şartı getirilmiştir. İşverenlerimizin sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar burada da devam etmektedir. İşverenlerimizin personeli 5 bin prim gününde emekli olurken, kendileri 9 bin günü doldurmak zorundadır. İşverenler istihdama katkı sağlamanın yanı sıra daha fazla prim ödemesine rağmen emekli olduklarında daha az maaş almaktadırlar. Talebimiz Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle uyuşmayan bu eşitsizliğin giderilerek, işverenlerimizin prim gün sayısının SSK prim gün sayısına eşitlenmesidir. Bu konuda devletimizin bir çalışma yapması için talepte bulunuyoruz. İlgili bakanlıklar ve TOBB’a bu konuda yazı yazdık. Devletimizin bu konuda işverenlerimizin beklentilerine cevap vereceğine inanıyoruz. Bu taleplerimizin EYT düzenlemesi çerçevesinde hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"2000 yılı öncesi oda ve vergi kaydı olanların mağdurluğu devam ediyor"

Başkan Güngör, önemli sorunlardan birinin de 2000 yılı öncesinde oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR’a kayıt olmayanların mağduriyeti olduğunu belirterek, bu mağduriyetinde bir kereye mahsus giderilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Güngör, "2000 yılı öncesinde oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR’a kayıt olanların mağduriyeti devam ediyor. Bu çerçevede olan insanlarımıza da bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini de talep ediyoruz. Öte yandan işverenler 60 gün sigorta primini yatırmayınca muayene olamıyor, ilacını alamıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaklaşık 2 yıldır hastaneye gitme imkanı sağlandı. Ancak eczaneden ilacını alıp tedavisini olamama problemi devam ediyor. Sosyal güvenlik priminin cezalı da olsa alındığı sağlık sigortasından işverenler faydalanmadığı halde bunu cezalı yatırıyorsa bu haktan yararlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.