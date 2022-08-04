Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda üyelerinden bankalarca verilen krediye ulaşma konusunda sorun yaşadıklarına dair yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, ekonominin çarklarının dönebilmesi için bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda üyelerinden bankalarca verilen krediye ulaşma konusunda sorun yaşadıklarına dair yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, ekonominin çarklarının dönebilmesi için bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Finansa erişememe konusunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile ilgili mercilere yazılı olarak ilettiklerini kaydeden MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “Firmalarımızın kredi erişimine ilişkin olarak banka kaynaklı şikayetler alıyoruz. Firmalar krediye ulaşamazsa üretimde düşüşler meydana gelir. Piyasada daralma olur. Firmalar yatırım yapmaya cesaret edemez. İstihdam olumsuz etkilenir. İş dünyasında ekonominin çarklarının dönebilmesi için mutlaka finansa erişimin kolaylaştırması gerekmektedir. Bankaların piyasayı fonlaması elzemdir. Konuyu TOBB aracılığı ile ilgili mercilere ilettik” diye konuştu.

“İş dünyası olumsuz etkileniyor”

Manavgat’ın başat sektörünün turizm olduğunu vurgulayan Güngör, "Kentte tüm sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak turizmden etkilendi. 2016 yılında Rus uçağının düşmesi, 2018 yılında Thomas Cook firmasının iflası, ardından korona virüs salgını ve daha sonra cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşayan Manavgat’ta turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle firma ve işletmeler kritik dönemden geçmektedir. Bu nedenle finans kuruluşlarının kredilerde kolaylık ve fon sağlaması Manavgat iş dünyası için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Gerek toplantılarla gerek üye ziyaretleriyle üyelerin sorunlarını yakından takip ettiklerini kaydeden Güngör, “Üyelerimiz krediye ulaşamıyor. Ulaşılabilen kredi limitlerinin de minimum seviyede ve yüksek maliyetli olduğuna dair sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyorlar” dedi.

MATSO olarak pandeminin başladığı ilk günlerden bu yana ekonomiye oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için bankalara büyük görev düştüğünü ve bu durumu pandeminin ilk günlerinde bankalara resmi yazı ile ilettiklerini belirten Güngör, süreci bugüne kadar yakından takip ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi.