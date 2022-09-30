Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarihi Selçuklu kervan yolu ile bölge ve ülke turizmine tarihi bir yürüyüş yolu kazandırdıklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, tarihi Selçuklu kervan yolu ile bölge ve ülke turizmine tarihi bir yürüyüş yolu kazandırdıklarını söyledi.

Manavgat Kaymakamlığı ve MATSO işbirliği ile projelendirilen tarihi Selçuklu kervan yolunu turizme kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalar tabelaların dikilmesi ile tamamlandı. 2016 yılında keşif çalışmalarına başlanılan tarihi yol, 2019 yılında projelendirilerek, MATSO ve Manavgat Kaymakamlığı işbirliği ile 2020 yılında ihaleye çıkarıldı. İhaleyi alan yüklenici Netrevart firması tarafından yeniden keşif çalışmaları ve rota çalışmaları yapıldı. Ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tarihi yolda yön levhaları ve tabela yerleştirme çalışmaları yapılarak, bölge eko turizm alanı ilan edildi. Alternatif turizme ve doğa yürüyüşüne 10 ana etap olmak üzere alternatif etapları ile birlikte yaklaşık 205 kilometrelik yol kazandırıldı.

“Tarihi, doğası ve eko turizm alanları ile alternatif turizme yürüyüş yolu kazandırdık”

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Manavgat’ın alternatif turizmine tarihi, doğası, güzergahları ve manzarası ile çok güzel bir yürüyüş yolu kazandırdıklarını söyledi. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın Beyşehir’e giderken kullandığı tarihi yolu alternatif turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güngör, “2016 yılından bu yana emek verdiğimiz atalarımızın ayak izlerinin olduğu tarihi Selçuklu kervan yolunu alternatif turizme kazandırmak amacıyla yaptığımız projeyi tamamladık. Bölgemiz alternatif turizmine ve doğa yürüyüşüne 10 ana etap olmak üzere alternatif etapları ile birlikte yaklaşık 205 kilometrelik yol kazandırdık. Etaplarımızda hem amatör hem profesyonel yürüyüşlerimize yönelik güzergahlar bulunuyor” dedi.

Tarihi yolun iki etabına Boztaş ve Çetin’in isimleri verildi

Tarihi yolun alternatif turizme kazandırılmasında MATSO’nun merhum Başkanı Ahmet Boztaş ve doğa yürüyüşçüsü Ali Çetin’in çok büyük emekleri olduğunu kaydeden Güngör, “Tarihi yolumuzun ilk tespit çalışmalarını birlikte yapmıştık. Önce Ali Çetin abimizi, sonra da Ahmet Boztaş başkanımızı kaybettik. Tarihi yürüyüş yolumuzda Ahmet Boztaş ve Ali Çetin etapları oluşturarak, her ikisinin de isimlerini farklı etaplara verdik. Benim komisyon başkanlığını yürüttüğüm bir ekiple birlikte aşama aşama ilerledik ve alternatif turizme çok güzel bir yol kazandırdık" dedi.

“Doğaseverlerimiz uygulamayı açarak yolda rahatlıkla yürüyebilir”

Tarihi yolun Manavgat’ın Karakaya Mahallesi’nden başlayarak Beyşehir sınırına kadar devam ettiğini ifade eden Güngör, "Yolun Manavgat sınırları içerisinde kalan bölümünde birçok etap belirledik ve rota çalışmasını oluşturduk. Bu etaplar tarihi hanlar, doğal yapısı ve eşsiz manzarası ile çok ilgi duyulacak bir yol. Yolun turizmimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güngör, oluşturdukları rotalarda doğaseverler ve trekkingcilerin etaplarda bireysel ya da toplu olarak uygulamayı açarak yolda rahatlıkla yürüyüş yapabileceklerini kaydetti. Doğa turizminin öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Güngör, “Covid-19 salgınının ardından alternatif turizm ve doğa turizminin önemi daha da arttı. Bölgemizde yapılan deniz, kum, güneş turizm üçlüsüne tarih doğa ve spor turizmi de eklenmiş oldu. Bu çalışma ile bölgemiz turizmine bir alternatif kazandırmış olduk. Manavgat’a farklı branşları da içinde barındıran çok güzel yürüyüş rotası kazandırdık” diye konuştu.

Tarihi yolun tüm etapları ile ilgili fotoğraf, video ve broşür çalışması yapıldığını anlatan Güngör, yolun tanıtım materyalleri olan video, fotoğraf ve İngilizce, Almanca, Rusya ve Türkçe tanıtım broşürlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.