MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Manavgat kendi üniversitesini artık kurmalıdır" dedi ve bunun için kentin dinamiklerinin dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, "Manavgat kendi üniversitesini artık kurmalıdır" dedi ve bunun için kentin dinamiklerinin dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Üniversitesinin kurulması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, "Manavgat kendi üniversitesini artık kurmalıdır. Manavgat Üniversitenin kurulabilmesi için de kentin dinamiklerinin dayanışma içinde olması gerekiyor" dedi. Güngör şunları kaydetti:

"Manavgat yıllardır bir üniversite kurmanın mücadelesini veriyor. Üniversite kurmak için gerekli olan bütün fiziki şartları yerine getirmiş durumdayız. Yapmamız gereken Manavgat ortak paydası üzerinde birleşerek, üniversitenin kurulması ile ilgili Ankara’ya kuvvetli bir basınç uygulamaktır. Üniversiteyi talep etmeliyiz. Kentin bütün dinamiklerinin içinde olacağı; siyasetten sivil toplum örgütlerine, kanaat önderlerinden iş adamlarına, bütün toplumu aynı ortak hedef etrafında buluşturabilirsek Manavgat Üniversitesini kurmamız çok zor olmayacaktır. Yeter ki aynı hedef etrafında birleşmiş ortak bir iradeyi oluşturabilelim."

"Üniversite, sosyo-kültürel gelişime katkı sağlayacak"

Başkan Güngör, kurulacak üniversitenin kent yaşamına sadece ekonomik anlamda değil, sosyo-kültürel olarak da katkı sağlayacağını belirtti. Güngör, "Manavgat’ta bir üniversite kurulmasının kent ekonomisine çok ciddi katkısının olacağı bilinen bir geçektir. Fakat sadece ekonomik katkı olarak değerlendirmemeliyiz. Manavgat çok hızlı gelişen bir şehir. Bu gelişimin doğru ve planlı bir şekilde ilerlemesinde Manavgat Üniversitesinin pozitif anlamda çok ciddi katkıları olacaktır. Manavgat’ta bir üniversitenin olması kurumların yapacağı Ar-Ge çalışmalarında başarılı olma oranlarını yükseltecektir. Manavgat’ta yapılan kültürel faaliyetlerin sayısında anlamlı bir yükseliş olacaktır. Manavgat Üniversitesi, çok hızlı büyüyen Manavgat’ın sosyo-kültürel gelişiminin sağlıklı bir düzlemde oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

"Siyaset kurumu ön almalıdır"

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, Manavgat Üniversitesinin kurulmasında en önemli rolün siyaset kurumuna düştüğünü, bu konuda verilen sözler olduğunu ifade ederek, "Verilen sözlerin yerine getirilmesi için siyaset kurumu iktidar ve muhalefet birlikte, yekpare olarak harekete geçmelidir. Siyasal aidiyetlerimiz Manavgat ortak paydamızın gerisine koymayı başararak harekete geçersek, sivil toplum örgütlerini de bu birlikteliğe dâhil edersek çok hızlı sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Manavgat Üniversitesinin kurulması noktasında MATSO üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir" ifadelerini kullandı.