Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası(MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat ihracatını artırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, turizmde olduğu gibi Manavgat ihracatını, Antalya ihracatının üçte bir oranına çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

MATSO, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Türk Eximbank işbirliği ile İhracatta Devlet Destekleri ve Eximbank konulu seminer MATSO binasında gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu seminere MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer, Türk Eximbank Antalya Şube Müdür Yardımcısı Ömer Türkmen, BAİB ve Türk Eximbank uzmanları ve oda üyeleri katıldı.

"Krediye kolay ulaşım sağlanmalı"

Toplantının açılışında konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, semineri düzenlemekteki hedeflerinin ihracat yapan ve yapmayı planlayan firmaların ihracattaki devlet destekleri konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi. Bu ve bu tür eğitimlerin ihracatı büyüyen, dış dünya ile rekabet eden bir Manavgat ekonomisi için yararlı olacağını düşündüklerini vurgulayan Başkan Güngör, “ihracata yönelik verilen katkıların artarak devam ettirilmesi için daha fazla desteklerin verilmesini, krediye ulaşımın kolaylaştırılmasını hem firmalarımız hem de Manavgat İş Dünyası olarak talep ediyoruz” dedi.

Manavgat’ta ihracat yapan firma sayısının yaklaşık 263 tane olduğunu kaydeden Başkan Güngör, Manavgat’tan maden ve metal, elektrik-elektronik, yaş meyve-sebze, gemi-yat, iklimlendirme, ağaç ve orman ile toprak sanayi ürünlerinin ihraç edildiğini söyledi.

"Geçen yılın aynı dönemine göre Manavgat ihracatı yüzde 100 arttı"

Başkan Güngör, 2021 yılında yaklaşık 10 milyon 761 bin dolar olan Manavgat İhracatının 2022 yılında yaklaşık yüzde 40 artarak 15 milyon 036 bin dolar olduğunu söyledi. 2022 yılının ilk 6 ayında Manavgat İhracatının 5 milyon dolar olduğunu hatırlatan Başkan Güngör, 2023 yılının aynı döneminde bu rakamın yaklaşık yüzde 100 artarak 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Başkan Güngör, Manavgat’tan 2021 yılında 51, 2022 yılında da 59 ülkeye ihracat yapılmıştır” dedi.

"Hedef Antalya ihracatının üçte birine ulaşmak"

Manavgat ihracatının son bir yılda ciddi oranda artmasına rağmen bunun yeterli olmadığına vurgu yapan Başkan Güngör, “Gelen turist sayısı ve turizm gelirlerinde olduğu gibi Manavgat olarak ihracatta da Antalya’dan yapılan ihracat oranının üçte bir oranına ulaşmamız gerekiyor. İhracat yapan üye sayımızı ve kentimizden yapılan ihracat oranını artırmak için çaba göstereceğiz” dedi.

Başkan Güngör, iç piyasanın daraldığı dönemlerde firmaların yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için ihracata daha fazla firmanın yönelmesi gerektiğini kaydetti.

BAİB ve Türk Eximbank uzmanları tarafından verilen seminer MATSO üyelerine ‘İhracatı Geliştirme, Destek Yönetim Sistemi, Yurtdışı Pazar Araştırma ve tanıtım desteği, Yurtdışı Birim Kira ve Tanıtım desteği, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar destekleri ve Türk Eximbank programları’ hakkında detaylı bilgi verildi.

Başkan Güngör, eğitim sonunda “verimli geçen seminerde katılımcılarımızı bilgilendiren BAİB Genel Sekreterimiz Ümit Sezer’e, Türk Eximbank Antalya Şube Müdür Yardımcısı Ömer Türkmen’e, BAİB ve Türk Eximbank uzmanlarına ve seminerimize katılan tüm üyelerimiz ve halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.