Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’na (MATSO) , TOBB hizmet binasında düzenlenen törenle "5 Yıldızlı Oda" sertifikası verildi. Belgeyi MATSO Başkanı Güngör ve MATSO heyeti TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un elinden aldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’na (MATSO) , TOBB hizmet binasında düzenlenen törenle "5 Yıldızlı Oda" sertifikası verildi. Belgeyi MATSO Başkanı Güngör ve MATSO heyeti TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un elinden aldı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi çerçevesinde tarafsız denetçi kuruluşlar tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçerek, "5 Yıldızlı Oda" sertifikasını 3 yıllığına yeniden aldı. TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu, MATSO Meclis Üyeleri, Komite üyeleri ve Akreditasyon İzleme Komitesi ile genç girişimciler kurulu üyeleri katıldı. MATSO heyetine "5 Yıldızlı Oda" ünvanı sertifikasını TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz verdi. Törende MATSO heyeti, Başkan Hisarcıklıoğlu’na Manavgat Şelalesi tablosu ve Manavgat Muzu hediye etti.

5 yıldızlı hizmet

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelere hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çaba gösterdiklerini belirterek, verdikleri hizmetleri "5 Yıldızlı Oda" sertifikası ile 3 yıllığına tescillediklerini söyledi.

MATSO üyelerine en iyi hizmeti vermek, Oda iş akış ve hizmet standartlarını daha da yükseltmek için gerçekleştirdikleri çalışmaların tarafsız kuruluşlarca yapılan denetimle tescillendiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Odamız, hizmet kalitesi anlamında Avrupa’daki Oda ve Borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, aynı seviyede hizmet veriyor. Kaliteli hizmetimizi daha da artırmak için çaba gösteriyoruz, çaba göstermeye devam edeceğiz”.

Kaliteli hizmet odaklı çalışmalar sürecek

“Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, kaliteli hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. 5 yıldızlı hizmetimizin 5 yıldızlı Oda unvanı ile 2025 yılına kadar bir kez daha tescillenmesinin gururunu yaşıyoruz. Odamıza ve Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen Meclis Başkanıma, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis Üyelerimize, Komitelerimize, Akreditasyon İzleme Komitesi Üyelerimize, Genel Sekreterimiz ve Odamız Personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.