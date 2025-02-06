Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu "Matmazelin Kedisi" izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Fırat Üste’nin kaleminden çıkan ve Yakup Çağlayan’ın yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik oyun, her Pazartesi ve Salı saat 19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici sahne tasarımı ve atmosferiyle izleyicileri içine çeken "Matmazelin Kedisi", tiyatro sahnesinde farklı bir soluk arayan herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Oyunun biletleri İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilirler. Oyuncular "Sanata ve tiyatroya gönül veren herkesi bu özel gösterime davet ediyoruz" dediler.