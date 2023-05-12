Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsan yaşamının devamı için olmazsa olmaz olan tarım sektörünün, toplumların refahı ve ülkelerin gelişimi için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti: “Tarım ve gıdanın en kritik sektörlerden biri olduğu, küresel pandemi krizi ve sonrasında devam eden kuraklık, Rusya-Ukrayna savaş gibi olağanüstü dönemlerde çok net bir biçimde görülürken; tarım sektörü varlığını çiftçilerimiz sayesinde sürdürmektedir. Ancak geçimini topraktan sağlayan, büyük bir özveriyle topraktan aldığı ürüne değer katarak bizlere ulaştıran çiftçilerimiz, artan maliyet yükü ile başa çıkamayarak her geçen yıl üretimden elini çekmektedir. Ne var ki tarım sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilir büyümesi için yazını kışına katan,gece gündüz demeden üreten çiftçilerimizin değerini bilmek ve emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak, öncelikli görevimizdir. 85 milyon olarak, özellikle gıda alanında geleceğe ne kadar şuurlu ve iyi bir şekilde hazırlanırsak, yarınlarımıza da o kadar yaşanabilir refah bir ülke bırakabileceğimizin farkında olmamız gerekmektedir. Bu nedenle çiftçilerimizin omuzlarındaki tarım dışı yükleri kaldırıp yeniden toprağına döndürecek politikaların hayata geçirilmesi, tarımsal desteklemelerin büyük çaplı üretimi destekleyecek nitelikte düzenlenerek üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile çiftçilerimizin dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesi, tarımın ve ülkemizin geleceği için kritik önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; dünyanın en meşakkatli mesleklerinden birini icra eden değerli çiftçilerimize sağlıklı, mutlu ve bereketli bir yıl diliyor, Dünya Çiftçiler Günü`nü yürekten kutluyorum.”