Elazığ’da yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencileri 8 yaşındaki Ela ve Eylül Çetin, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması’nda 9 sorunun tamamını doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu. Ocak ayındaki yarışmada da birincilik ve derece alarak üst üste rekorlara imza atan ikizlerin en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Elazığ’ın Üstün Zekalılar İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki ikizler Ela ve Eylül Çetin, matematik alanındaki üstün yetenekleriyle büyük bir başarı elde ettiler. Dünya çapında düzenlenen Caribou Matematik Yarışması’nda ikizler, tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu. İlkokul 2. sınıf öğrencileri olmalarına rağmen olağanüstü bir performans sergileyen Ela ve Eylül kardeşler, mayıs ayında düzenlenen ve toplamda 6 bin 165 kişinin katılım sağladığı yarışmada 9 soruyu da doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza attı. İki yarışmada üst üste dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ikizler olarak önemli başarıya imza atan Çetin kardeşler, ocak ayındaki yarışmada da bir birincilik ve derece alarak üst üste rekorlar elde etmişti. Hedeflerinin ASELSAN’da mühendis olarak çalışıp Türkiye için başarılı çalışmalara imza atmak olduğunu dile getiren ikizler, en büyük arzularının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu belirtti.

"Kızıl Elma ve Kaan gibi savaş uçakları üreteceğim, Cumhurbaşkanımız gibi çok çalışacağım"

Dünya şampiyonu olan ikizlerden Eylül Çetin, "Mayıs ayında yapılan Caribou matematik sınavında dünya birincisi oldum. Daha önceden de derece elde etmiştim. Türkiye’de yapılan okulistik sınavında Türkiye birincisi oldum. Daha önce söylediğim gibi ASELSAN mühendisi olmak istiyorum. Türkiye’nin en güçlü olması için çok çalışacağım. Kızıl Elma ve Kaan gibi savaş uçakları üreteceğim. Cumhurbaşkanımız gibi çok çalışacağım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Erdoğan dede ile tanışmak, çünkü onu çok seviyorum” dedi.

"Türkiye’nin dünyada en güçlü olması için çok çalışacağım"

İki kez üst üste dünya şampiyonu olan ikizlerden Ela Çetin, “Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldum. Daha önce ocak ayında yapılan sınavda da dünya birincisi olmuştum. Okulda matematik derslerini çok seviyorum. Daha önceki röportajımda belirttiğim gibi büyüyünce ASELSAN mühendisi olmak istiyorum. Türkiye’nin dünyada en güçlü olması için çok çalışacağım. En büyük hayalimiz Cumhurbaşkanı ile tanışmak çünkü Erdoğan dedeyi çok seviyorum” diye konuştu.

"Yaşları küçük ama işledikleri konular onlara göre büyük, çok zekiler"

İkizlerin matematik öğretmeni Şeyma Altınkaya Ulutaş ise, "Ben ikizlerin bir yıla yakındır öğretmeniyim ve ikizlerle beraber çalışıyoruz. İkizler çalışma konusunda zaten çok istikrarlıydılar. Onlar için matematikte verdiğim dersler hiçbir zaman bir ödev formunda geçmedi. Kendileri verdiğim dersin her zaman üstüne çıktılar. Biz bu sene onarla matematikte kitap yetiştiremedik diyebiliriz. Çalışmayı çok sevdiklerini biliyorum. Bunun karşılığını ise bu şekilde alıyorlar. İkisi hem Türkiye hem de dünya birincisi oldular. Kızların çalışmasının karşılığı çok güzel mükafat veriyor ve matematiği de çok seviyorlar. Biz bu dersi onlarla daha eğlenceli bir şekilde ilerliyoruz. Yaşları küçük ama işledikleri konular onlara göre büyük, çok zekiler" şeklinde konuştu.