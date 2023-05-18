Afyonkarahisar’da düzenlenen 8’inci sınıflararası Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması’nda Sandıklı Yunusemre Ortaokulu il birincisi oldu.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci 8’inci Sınıflararası Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmasına katıldı. Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde yapılan birinci eleme yarışmasına 17 ortaokul katıldı. Yarışmanın finaline sekiz takım kaldı. Yarışma sonunda Sandıklı Yunusemre Ortaokulu il birincisi Şemsettin Karahisari Ortaokulu ikinci, Merkez Özel Neziha Arslan Ortaokulu üçüncü oldu.

Yarışmaya Sünnetci, Şube Müdürü Hayati Duman ile okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izleyici olarak katıldı.

Çok heyecanlı bir havada geçen yarışmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Sünnetci katılan tüm okulları ve öğrencileri tebrik etti.